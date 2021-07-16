Иван Ургант и Владимир Познер застряли около Макарьевского монастыря в Нижегородской области

Известные телеведущие посетили Нижний Новгород в ходе съемок документального проекта «В поисках русского характера». Восьмисерийный документальный фильм, в его основе — путешествие Владимира Познера и Ивана Урганта на теплоходе по Волге.
О вынужденной задержке у Макарьевского монастыря сообщил один из участников команды.
От монастыря до столицы Приволжья телеведущие планировали добраться более быстрым (чем теплоход) транспортом. Организаторы отправили к съемочной группе вертолет и скоростной катер, но они не могут выехать из-за непогоды — сегодня в регионе ожидается гроза, шквальный ветер и дождь.
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Фото: Instagram Ивана Урганта
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