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Иван Ургант и Владимир Познер застряли около Макарьевского монастыря в Нижегородской области

Известные телеведущие посетили Нижний Новгород в ходе съемок документального проекта «В поисках русского характера». Восьмисерийный документальный фильм, в его основе — путешествие Владимира Познера и Ивана Урганта на теплоходе по Волге.

 

 

О вынужденной задержке у Макарьевского монастыря сообщил один из участников команды.

От монастыря до столицы Приволжья телеведущие планировали добраться более быстрым (чем теплоход) транспортом. Организаторы отправили к съемочной группе вертолет и скоростной катер, но они не могут выехать из-за непогоды — сегодня в регионе ожидается гроза, шквальный ветер и дождь.

 

 

 

 

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Фото: Instagram Ивана Урганта

 

 

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