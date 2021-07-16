Иван Ургант и Владимир Познер застряли около Макарьевского монастыря в Нижегородской области

О вынужденной задержке у Макарьевского монастыря сообщил один из участников команды.

От монастыря до столицы Приволжья телеведущие планировали добраться более быстрым (чем теплоход) транспортом. Организаторы отправили к съемочной группе вертолет и скоростной катер, но они не могут выехать из-за непогоды — сегодня в регионе ожидается гроза, шквальный ветер и дождь.

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Фото: Instagram Ивана Урганта