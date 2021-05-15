Ургант и Познер снимут документальный фильм о городах на Волге

Журналист и телеведущий Владимир Познер анонсировал новый документальный фильм, который посвятят России. В июле съемочная группа отправиться на теплоходе по реке Волге и планирует останавливаться в следующих городах: Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске.

Для съемок ищут интересных людей, чьи истории попадут в программу.

«У меня, да и у всего нашего съемочного коллектива, есть просьба ко всем жителям названных городов: если вам знакомы живущие там люди, на которых, с вашей точки зрения, нам следует обратить свое внимание, то напишите нам о них страничку-другую (но не более двух)», — отметил телеведущий Владимир Познер в Instagram.

Письма можно отправлять по электронному адресу: pozneronlinе2021@gmail.com.





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Фото: interesnyefakty.org