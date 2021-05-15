Ургант и Познер снимут документальный фильм о городах на Волге

Документальный фильм о городах на Волге планирует снять съемочная группа Владимира Познера и Ивана Урганта. В рамках проекта съемки пройдут и в Нижнем Новгороде, рассказал телеведущий в своем Instagram-аккаунте.
Журналист и телеведущий Владимир Познер анонсировал новый документальный фильм, который посвятят России. В июле съемочная группа отправиться на теплоходе по реке Волге и планирует останавливаться в следующих городах: Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске.
Для съемок ищут интересных людей, чьи истории попадут в программу.
«У меня, да и у всего нашего съемочного коллектива, есть просьба ко всем жителям названных городов: если вам знакомы живущие там люди, на которых, с вашей точки зрения, нам следует обратить свое внимание, то напишите нам о них страничку-другую (но не более двух)», — отметил телеведущий Владимир Познер в Instagram.
Письма можно отправлять по электронному адресу: pozneronlinе2021@gmail.com.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: interesnyefakty.org
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.