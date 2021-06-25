Фестиваль «Арт-овраг» перенесли на август из-за Covid-19

Представители фестиваля сообщили, что всем, кто уже приобрел абонементы, вернут средства.

«Фестивальные пассы, приобретенные на уикенд 9–11 июля, будут действительны в августе или в сентябре. Всем, кто не сможет приехать на фестиваль в новые даты, мы вернем средства за приобретенные абонементы», — сообщили организаторы.

Сейчас формируется фестивальная программа.

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Фото: архив организаторов