Фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» стартует в июле

Раньше фестиваль длился три дня, но в этом году событийная программа растянется на целый сезон.

«Мы хотим не только охватить большую аудиторию и позволить распространить новость о городе, где создается новая культура, но и подарить выксунцам ощущение, что они и есть этот самый фестиваль, — сделанный с ними и о них, и растущий вместе с городом. Результатом нашего фестиваля должны стать новые достопримечательности, посмотреть на которые приедут жители больших и малых городов», — отмечает организатор фестиваля Ирина Седых.

Сейчас формируется фестивальная программа. В этом году его гостями планируют стать — один из ведущих мировых архитекторов Чарльз Ренфро, фотограф-бытописатель Дмитрий Марков, классик современной академической музыки Владимир Мартынов, режиссер Андрей Маник, писательница Людмила Петрушевская и актриса Ирина Пегова, а также современная певица из Набережных Челнов и участница электронного дуэта «АИГЕЛ» Айгель Гайсина.

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»