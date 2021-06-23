В Нижегородском зоопарке от аномальный жары животных спасают фруктовым мороженым

Из-за аномальной жары, которая пришла в Нижегородскую область на этой неделе, зоопарк «Лимпопо» скорректировал рацион питания для своих обитателей. Всем крупным хищникам и приматам в качестве обязательного дополнения к основному рациону дают натуральное мороженое — фруктовый лед, приготовленное по специальному рецепту. В составе — замороженный ягодный компот, яблоки и груши.
«Мы подкорректировали распорядок дня наших обитателей, а также их рацион питания. Всем крупным хищникам и приматам в качестве обязательного дополнения к основному рациону сейчас дается натуральное мороженое – фруктовый лед, приготовленный по специальному рецепту», — говорится в сообщении.
Генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин уточнил, что из-за жары изменили также питьевой режим животных: вода меняется несколько раз в день, чтобы звери имели постоянный доступ к холодному питью. Во всех вольерах заполнены искусственные резервуары с водой — животные в удобное для них время могут самостоятельно принять водные процедуры.
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Фото: сообщество зоопарка «ВКонтакте»
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