В Нижегородском зоопарке от аномальный жары животных спасают фруктовым мороженым

«Мы подкорректировали распорядок дня наших обитателей, а также их рацион питания. Всем крупным хищникам и приматам в качестве обязательного дополнения к основному рациону сейчас дается натуральное мороженое – фруктовый лед, приготовленный по специальному рецепту», — говорится в сообщении.

Генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин уточнил, что из-за жары изменили также питьевой режим животных: вода меняется несколько раз в день, чтобы звери имели постоянный доступ к холодному питью. Во всех вольерах заполнены искусственные резервуары с водой — животные в удобное для них время могут самостоятельно принять водные процедуры.

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Фото: сообщество зоопарка «ВКонтакте»