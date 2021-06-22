МЧС: в Нижегородскую область придет жара до +37 градусов

В связи с жарой повышается вероятность чрезвычайных ситуаций: увеличение количества очагов природных пожаров, распространение огня на линии электропередач, связи и населенные пункты. Нижегородцев просят ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума.

«Идет интенсивный прогрев атмосферного воздуха и устанавливается аномальная для этого периода жара. Превышение над климатической нормой составляет семь, а в последующие дни и десять градусов. По нашим прогнозам, до конца рабочей недели в среднем температура по области, возможно, поднимется до 30—34 градусов тепла, но на солнце эти показатели будут гораздо выше. Самыми жаркими днями недели ожидаются вторник, пятница и суббота», — отмечает начальник отдела метеопрогнозов Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Мокеева.

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