В Нижнем благоустроят пространство у Дворца спорта

«На протяжении долгого времени вид на площади перед Дворцом спорта закрывали торговые павильоны, которые были признаны незаконно установленными. На сегодняшний день они демонтированы. Рядом с этим местом проводятся работы по программе «Формирование комфортной городской среды», поэтому дал поручение разработать проект благоустройства пространства у перехода», — отметил Юрий Шалабаев.

Сейчас ремонтные работы завершены на 70%, подрядчик занимается установкой малых архитектурных форм и посадкой живой изгороди. По словам главы Советского района, в ближайшее время демонтируют торговые павильоны и в самом подземном пешеходном переходе.

Ранее сообщалось, что установленный в начале 2000-х годов торговый павильон над подземным переходом около Дворца спорта снесли.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: new-time.ru