Торговый павильон около Дворца спорта снесли в Нижнем Новгороде

Установленный в начале 2000-х годов торговый павильон над подземным переходом около Дворца спорта снесли. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Этот мини-маркет был установлен здесь в начале 2000-х годов, сейчас он имеет неприглядный вид. Павильон давно не ремонтировался, его стены расписаны граффити, территория вокруг него нуждается в благоустройстве. В связи с этим администрация приняла решение демонтировать объект», — отмечает первый заместитель главы администрации Советского района Алексей Зайцев.
После демонтажа пространство благоустроят и установят новый козырек над входом.
По его словам, торговые павильоны со стороны улицы Бекетова (на другой стороне подземного пешеходного перехода) также планируют убрать.
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Фото: архив пресс-служб
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