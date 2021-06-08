Торговый павильон около Дворца спорта снесли в Нижнем Новгороде

«Этот мини-маркет был установлен здесь в начале 2000-х годов, сейчас он имеет неприглядный вид. Павильон давно не ремонтировался, его стены расписаны граффити, территория вокруг него нуждается в благоустройстве. В связи с этим администрация приняла решение демонтировать объект», — отмечает первый заместитель главы администрации Советского района Алексей Зайцев.

После демонтажа пространство благоустроят и установят новый козырек над входом.

По его словам, торговые павильоны со стороны улицы Бекетова (на другой стороне подземного пешеходного перехода) также планируют убрать.

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Фото: архив пресс-служб