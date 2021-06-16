Еще три городских пляжа откроют в Нижнем Новгороде этим летом

Пляжные зоны откроются — на озере Силикатное у дома № 19 и № 25 Б по проспекту Ленина и в Канавинском районе на озере на улице Архангельская около дома №14.

С 1 июня в Нижнем Новгороде открыли 10 пляжей и четыре зоны для отдыха и занятий спортом.

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Фото: pexels