Еще три городских пляжа откроют в Нижнем Новгороде этим летом

С 15 июля в Нижнем Новгороде откроют еще три пляжа. Два из них — в Ленинском районе и еще один — в Канавинском. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Пляжные зоны откроются — на озере Силикатное у дома № 19 и № 25 Б по проспекту Ленина и в Канавинском районе на озере на улице Архангельская около дома №14.
С 1 июня в Нижнем Новгороде открыли 10 пляжей и четыре зоны для отдыха и занятий спортом.
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Фото: pexels
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