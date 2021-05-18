Стало известно, какие пляжи в Нижнем Новгороде откроют с 1 июня

Сейчас специалисты обследуют дно акваторий, очищают водоемы в местах купания, отсыпают пляжи чистым песком и галькой, подготавливают спасателей и посты. Принимать зоны отдыха будет комиссия 24 и 25 мая.

Список пляжей и зон отдыха, которые откроют с 1 июня:

Пляж на озере парка культуры и отдыха второй очереди на проспекте Молодежный (Автозаводский район)

Пляж на Мещерском озере (Канавинский район)

Пляж на озере Сортировочное (Канавинский район)

Пляж на озере Больничное (Канавинский район)

Пляж на озере № 1 Щелоковского хутора (Приокский район)

Пляж на озере № 3 Щелоковского хутора (Советский район)

Пляж на озере Светлоярское на улице Гаугеля (Сормовский район)

Пляж на озере Светлоярское на улице Мокроусова (Сормовский район)

Пляж на озере Лунское (Сормовский район)

Пляж на озере Пестичное (Сормовский район)

Зона отдыха на реке Ока на улице Фучика (Автозаводский район)

Зона отдых на реке Оке в затоне имени 25 лет Октября (Ленинский район)

Зона отдыха на набережной Гребного канала (Нижегородский район)

Зона отдыха на озере №2 Щелоковского хутора (Советский район)

С 15 июля откроют еще два пляжа в Ленинском районе — на озере Силикатное у дома 19Б и у дома 23, а также пляж в Канавинском районе на озере по улице Архангельской у дома 14.

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Фото: pexels