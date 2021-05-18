Стало известно, какие пляжи в Нижнем Новгороде откроют с 1 июня

С 1 июня в Нижнем Новгороде откроют 10 пляжей и четыре зоны для отдыха и занятий спортом. Об этом сообщили в департаменте благоустройства городской администрации.
Сейчас специалисты обследуют дно акваторий, очищают водоемы в местах купания, отсыпают пляжи чистым песком и галькой, подготавливают спасателей и посты. Принимать зоны отдыха будет комиссия 24 и 25 мая.
Список пляжей и зон отдыха, которые откроют с 1 июня:
- Пляж на озере парка культуры и отдыха второй очереди на проспекте Молодежный (Автозаводский район)
- Пляж на Мещерском озере (Канавинский район)
- Пляж на озере Сортировочное (Канавинский район)
- Пляж на озере Больничное (Канавинский район)
- Пляж на озере № 1 Щелоковского хутора (Приокский район)
- Пляж на озере № 3 Щелоковского хутора (Советский район)
- Пляж на озере Светлоярское на улице Гаугеля (Сормовский район)
- Пляж на озере Светлоярское на улице Мокроусова (Сормовский район)
- Пляж на озере Лунское (Сормовский район)
- Пляж на озере Пестичное (Сормовский район)
- Зона отдыха на реке Ока на улице Фучика (Автозаводский район)
- Зона отдых на реке Оке в затоне имени 25 лет Октября (Ленинский район)
- Зона отдыха на набережной Гребного канала (Нижегородский район)
- Зона отдыха на озере №2 Щелоковского хутора (Советский район)
С 15 июля откроют еще два пляжа в Ленинском районе — на озере Силикатное у дома 19Б и у дома 23, а также пляж в Канавинском районе на озере по улице Архангельской у дома 14.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.