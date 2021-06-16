В пространстве ЦЕХ * пройдет 8-часовой лайнап с участием Nina Kraviz

Signal Festival подключится к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода и развернет 25 июня большую городскую вечеринку с участием Нины Кравиц в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ *.

Организаторы подготовили 8-часовой лайнап с главным светилом мировой техно-сцены в центре. Компанию Нине Кравиц составят экспериментатор — Mujuice, основательница и идеолог Arma17 — Abelle, резидент лейбла «трип» — Roma Zuckerman и эйсид-продюсер и диджей из Нижнего Новгорода — Low Tape. Масштабную медиа-инсталляцию готовит студия Dreamlaser.

Городской ивент пройдет в финальный день конференции «ЦИПР».