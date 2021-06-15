Для нового арт-проекта галерея Futuro собирает плюшевые игрушки

Акция продлится до того момента, пока нужное количество плюшевых игрушек не будет собрано.

«Для нового арт-проекта нам необходимо собрать сотню мягких игрушек. Если у вас остались ненужные плюшевые зайцы, мишки, лисы - приносите к нам в галерею и оставляйте администратору. Если игрушек очень много - пишите в директ, мы их вывезем самостоятельно», — говорится в сообщении.

В качестве благодарности организаторы предоставят бесплатный вход на выставку «Низкий старт».

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Фото: pexels