Кольцеообразное солнечное затмение увидят нижегородцы уже сегодня

Затмение начнется в 13:31, его наибольшая фаза будет видна в 14:35, а конец затмения – в 15:36. В Нижнем Новгороде максимальная фаза составит 0,29 – Луна закроет солнечный диск на 17,8%.

Специалисты рекомендуют наблюдать затмение только в защитных очках.

«Частное затмение происходит раз в два-три года, так что это довольно редкое явление. Полное — вообще раз в сто лет», — отмечают эксперты.

Ранее, 26 марта, в небе над Нижним появилось необычное астрономическое явление — луна в увеличенном размере и в кроваво-красном оттенке. Она подошла к Земле на расстояние ближе 362 000 километров.

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Фото: pexels