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«Кровавое суперлуние»: необычное астрономическое явления появится в небе над Нижним

26 марта нижегородцы смогут увидеть необычное астрономическое явление — луну в увеличенном размере и в кроваво-красном оттенке. Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 000 километров и жители Нижнего Новгорода увидят ее гигантский диск. Об этом сообщает Московский планетарий.

 

26 мая в 4:52 Луна будет близка к точке перигея — ближайшей к Земле точке орбиты спутника. Нижегородцы смогут увидеть Луну в увеличенном размере.

Кроме того, одновременно с этим явлением произойдет еще одно — лунное затмение. Диск Луны станет кроваво-красным. Наблюдать его в России смогут только жители Дальнего Востока. Полная фаза лунного затмения продлится всего 14,5 минут.

«Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко», — отметили в пресс-службе Московского планетария.



 

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Фото: stihi.ru

 

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