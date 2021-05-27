К юбилею Нижнего Новгорода Банк России выпускает в обращение памятные монеты

Ранее сообщалось о планах модернизации в 2021- 2025 годах банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Лицевую сторону новой банкноты в 1000 рублей украсят символы Нижнего Новгорода, оборотную — Приволжского федерального округа.

Сейчас специалисты в сфере истории, культурологии, бонистики и нумизматики готовят список достопримечательностей и объектов для города для новых банкнот. Окончательный выбор изображений сделает совет директоров Банка России.

Банкноту, посвященную Нижнему Новгороду, выпустят в 2023 году.

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Фото: архив пресс-служб