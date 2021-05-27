К юбилею Нижнего Новгорода Банк России выпускает в обращение памятные монеты

Завтра, 28 мая, Банк России выпускает в обращение памятные монеты к юбилею Нижнего: серебряную — номиналом 3 рубля, золотую — номиналом 50 рублей и монету из недрагоценного металла — номиналом 10 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Вовк».
«На трех типах монет будут размещены три символа Нижнего — Нижегородский кремль, Нижегородская ярмарка и Чкаловская лестница», — сказал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось о планах модернизации в 2021- 2025 годах банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Лицевую сторону новой банкноты в 1000 рублей украсят символы Нижнего Новгорода, оборотную — Приволжского федерального округа.
Сейчас специалисты в сфере истории, культурологии, бонистики и нумизматики готовят список достопримечательностей и объектов для города для новых банкнот. Окончательный выбор изображений сделает совет директоров Банка России.
Банкноту, посвященную Нижнему Новгороду, выпустят в 2023 году.
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Фото: архив пресс-служб
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