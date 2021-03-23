Нижний Новгород появится на купюре в тысячу рублей

Предполагается, что на лицевой стороне новой купюры в 1 тысячу рублей будет изображен Нижний Новгород, на оборотной стороне — достопримечательности Приволжского федерального округа.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. На купюрах 10 рублей, 500 рублей и 5 тысяч рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов.

В 2022 году в обращение поступят новые банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1 и 5 тысяч, в 2024 году — 500, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.





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Фото: Игорь Иванов