Улицу Минина в Нижнем Новгороде отремонтируют за 105 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде к 800-летию города отремонтируют улицу Минина. Депутаты городской думы одобрили выделение 105 миллионов рублей рублей на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
Участок от площади Минина и Пожарского до площади Сенной отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«На ремонт улицы на участке от площади Минина до площади Сенной был выделен межбюджетный трансферт в размере 105,4 миллионов рублей. Работы будут проводиться по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», — добавил директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин.
Ранее сообщалось, что Окский съезд на участке от площади Лядова до Молитовского моста отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода. Стоимость работ — 17,6 миллионов рублей.
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Фото: wiki4.ru
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