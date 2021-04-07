Окский съезд отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода за 17,6 миллионов

Окский съезд на участке от площади Лядова до Молитовского моста отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода. Стоимость работ — 17,6 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.
На время проведения ремонта проезжую часть сузят до одной полосы, а максимальную скорость ограничат до 40 километров в час. Кроме того, во время укладки нового асфальтового покрытия, будет полностью закрыт спуск, а все движение будет осуществляться по полосам подъема автотранспорта в течении трех ночных смен.
Все работы по благоустройству планируют завершить до 3 августа 2021.
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Фото: photocentra.ru
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