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В Нижнем Новгороде отложили навигацию «Валдаев» из-за высокого уровня воды

Навигация судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» в Нижегородской области начнется после того, как в регионе стабилизируется паводковая ситуация. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог области.

 

Суда зависят от уровня воды на Волге, так как базируются на Нижневолжской набережной. Дебаркадер для причала судов можно будет установить когда уровень воды достигнет отметки в 68,5 метра — сейчас же он слишком высокий.

«В настоящее время к навигации все готово: суда заправлены, необходимые для работы флота документы оформлены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что навигацию судов на подводных крыльях планируют открыть в мае и запустить первые маршруты из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево и от Речного вокзала до Микрорайон Юг в Автозаводском районе.

 

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Фото: Александр Воложанин

 

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