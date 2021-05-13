В Нижнем Новгороде отложили навигацию «Валдаев» из-за высокого уровня воды

Навигация судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» в Нижегородской области начнется после того, как в регионе стабилизируется паводковая ситуация. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог области.
Суда зависят от уровня воды на Волге, так как базируются на Нижневолжской набережной. Дебаркадер для причала судов можно будет установить когда уровень воды достигнет отметки в 68,5 метра — сейчас же он слишком высокий.
«В настоящее время к навигации все готово: суда заправлены, необходимые для работы флота документы оформлены», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что навигацию судов на подводных крыльях планируют открыть в мае и запустить первые маршруты из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево и от Речного вокзала до Микрорайон Юг в Автозаводском районе.
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Фото: Александр Воложанин
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