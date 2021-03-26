Навигацию судов «Валдай 45Р» в Нижегородской области откроют в мае

Суда начнут курсировать в Городец и Макарьево, а также от Речного вокзала в микрорайон Юг.

«В июне-июле могут открыться новые направления — в Павлово, Дзержинск и Васильсурск. Также министерство транспорта и автомобильных дорог области прорабатывает вариант открытия межрегиональных рейсов по маршрутам Нижний Новгород — Чкаловск — Сокольское — Юрьевец в Ивановской области и Нижний Новгород — Юрино в Республике Марий Эл», — добавил Глеб Никитин.

Он напомнил, что за навигацию 2020 года «Валдаи 45Р» перевезли более 2,2 тысячи пассажиров.



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Фото: negabaritoff.ru