Нижегородский аэропорт «Стригино» запускает прямые рейсы в Китай

Первый перелет запланирован на 30 марта, а с 27 апреля рейсы будут выполняться регулярно по вторникам. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Рейс Нижний Новгород — Санья (Китай, остров Хайнань) будет выполнять авиакомпания Azur air на самолете Boeing 767. Время вылета из Нижнего — 18:25, прибытие в Санью — 9:25 по местному времени.
Стоимость билетов на сайте перевозчика пока не опубликована.
Ранее три новых международных рейса появились в расписании «Стригино». К уже существующим направлениям добавились — Кипр, Тунис и Таиланд. Первые вылеты запланированы на апрель 2021 года.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.