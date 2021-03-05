Нижегородский аэропорт «Стригино» запускает прямые рейсы в Китай

Рейс Нижний Новгород — Санья (Китай, остров Хайнань) будет выполнять авиакомпания Azur air на самолете Boeing 767. Время вылета из Нижнего — 18:25, прибытие в Санью — 9:25 по местному времени.

Стоимость билетов на сайте перевозчика пока не опубликована.

Ранее три новых международных рейса появились в расписании «Стригино». К уже существующим направлениям добавились — Кипр, Тунис и Таиланд. Первые вылеты запланированы на апрель 2021 года.





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Фото: pexels