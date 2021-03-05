18+
  • Город
  • Общество

Нижегородский аэропорт «Стригино» запускает прямые рейсы в Китай

 Первый перелет запланирован на 30 марта, а с 27 апреля рейсы будут выполняться регулярно по вторникам. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

 

Рейс Нижний Новгород — Санья (Китай, остров Хайнань) будет выполнять авиакомпания Azur air на самолете Boeing 767. Время вылета из Нижнего — 18:25, прибытие в Санью — 9:25 по местному времени.

Стоимость билетов на сайте перевозчика пока не опубликована.

Ранее три новых международных рейса появились в расписании «Стригино». К уже существующим направлениям добавились — Кипр, Тунис и Таиланд. Первые вылеты запланированы на апрель 2021 года.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты