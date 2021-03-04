Нижегородский аэропорт «Стригино» включил в расписание новые международные рейсы

Три новых международных рейса появились в расписании «Стригино». К уже существующим направлениям добавились — Кипр, Тунис и Таиланд. Первые вылеты запланированы на апрель 2021 года.
Рейс Нижний Новгород – Ларнака (Кипр) будет выполнять авиакомпания «Россия» — первый рейс запланирован на 24 апреля. Пассажирам будет доступен Boeing 737, а время в пути займет около 4 часов.
Рейс Нижний Новгород – Энфида (Тунис) будет выполняться авиакомпанией Azur Air, на самолетах Boeing 737. С 19 апреля по 24 октября они будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время вылета из Нижнего — 13:00, прибытие в Тунис — в 16:00.
На рейсе Нижний Новгород – Пхукет (Таиланд) будет работать авиакомпания Pegas Fly на самолетах Boeing 767. Рейсы запланированы на 6 и 19 апреля. Время вылета — 17:20, прибытие в Таиланд — 06:50.
Продажа билетов на эти рейсы на сайтах авиакомпаний пока недоступна.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pixabay
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.