Из Нижнего Новгорода в Сочи запустят дополнительные рейсы

С 4 и 6 марта в расписании аэропорта «Стригино» добавят дополнительные рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Перелеты будут выполнять две авиакомпании:
- «Россия» запустит дополнительные рейсы с 4 марта (по четвергам). Вылет из Нижнего в 0:05, прибытие в Сочи — 02:40
- «Икар» запустит свои рейсы 6 марта. Вылет из Нижнего по субботам в 13:40, прибытие в Сочи — 16:35
С вводом дополнительных рейсов частота выполнения полетов в Сочи из Нижнего Новгорода вырастет до семи в неделю.
Ранее сообщалось о возобновлении рейсов из Нижнего Новгорода в Стамбул с 29 апреля этого года.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.