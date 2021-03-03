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Из Нижнего Новгорода в Сочи запустят дополнительные рейсы

С 4 и 6 марта в расписании аэропорта «Стригино» добавят дополнительные рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

 

Перелеты будут выполнять две авиакомпании:

  • «Россия» запустит дополнительные рейсы с 4 марта (по четвергам). Вылет из Нижнего в 0:05, прибытие в Сочи — 02:40
  • «Икар» запустит свои рейсы 6 марта. Вылет из Нижнего по субботам в 13:40, прибытие в Сочи — 16:35

С вводом дополнительных рейсов частота выполнения полетов в Сочи из Нижнего Новгорода вырастет до семи в неделю.

Ранее сообщалось о возобновлении рейсов из Нижнего Новгорода в Стамбул с 29 апреля этого года.

 

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Фото: pexels

 

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