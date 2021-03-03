Из Нижнего Новгорода в Сочи запустят дополнительные рейсы

Перелеты будут выполнять две авиакомпании:

«Россия» запустит дополнительные рейсы с 4 марта (по четвергам). Вылет из Нижнего в 0:05, прибытие в Сочи — 02:40

«Икар» запустит свои рейсы 6 марта. Вылет из Нижнего по субботам в 13:40, прибытие в Сочи — 16:35

С вводом дополнительных рейсов частота выполнения полетов в Сочи из Нижнего Новгорода вырастет до семи в неделю.

Ранее сообщалось о возобновлении рейсов из Нижнего Новгорода в Стамбул с 29 апреля этого года.

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Фото: pexels