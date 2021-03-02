Рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул возобновятся в апреле этого года

Перелеты будут организованы на пассажирских самолетах «Аэробус 321». Согласно расписанию, отправления планируются по четвергам и воскресеньям в 02:00, с прилетом в Стамбул в 05:40.

Уточнить действующий на территории зарубежных государств режим ограничений из-за Covid–19 можно у туроператоров.

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Фото: Instagram «Стригино»