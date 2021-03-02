Рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул возобновятся в апреле этого года

Первый прямой рейс Нижний Новгород — Стамбул намечен на 29 апреля. Об этом сообщается в онлайн-табло авиакомпании Nordwind Airlines.
Перелеты будут организованы на пассажирских самолетах «Аэробус 321». Согласно расписанию, отправления планируются по четвергам и воскресеньям в 02:00, с прилетом в Стамбул в 05:40.
Уточнить действующий на территории зарубежных государств режим ограничений из-за Covid–19 можно у туроператоров.
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Фото: Instagram «Стригино»
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