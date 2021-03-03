Сцену–ракушку в Александровском саду начнут восстанавливать в апреле

Работы по благоустройству Александровского сада стартовали в начале февраля 2021 года. Завершить их планируют в июле к 800-летию Нижнего Новгорода.

Главным акцентом обновленного пространства станет возрожденная ракушка — уникальная концертная площадка, уничтоженная в 90–х годах пожаром.

«Сцена-ракушка, которой ждут все жители, станет сердцем сада. Благодаря ей возобновится традиция летних концертов над Волгой. Вместе с ракушкой появятся и места для сидения. В весенние и летние вечера здесь будут проводиться академические концерты, сад наполнится музыкой. В будние дни сцену можно будет использовать для занятий спортом, например, йогой. Ракушка будет по-настоящему мультифункциональным местом, мощной точкой культуры и притяжения», — отметила директор ИРГСНО Дарья Шорина.

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Фото: Среда800