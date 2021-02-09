В Нижнем Новгороде началось благоустройство Александровского сада

Обновленное пространство откроется в августе 2021 года.

«Планируется воссоздание исторических дорожек, структуры озеленения и знакового объекта – летней эстрады «Ракушка», которая в свое время была сердцем парка. Возрождаемую площадку будем использоваться для концертной программы Нижегородской филармонии», — сообщил региональный министр культуры Олег Беркович.

На данный момент подрядчик устанавливает ограждение, завозит оборудование и подготавливает строительную площадку. В феврале будет произведен демонтаж старых конструкций и покрытий, а весной начнется прокладка инженерных коммуникаций.

Возведения капитальных конструкций на всей территории благоустройства не планируется, а архитектурные решения не повлияют на устойчивость склонов.





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Фото: Среда800