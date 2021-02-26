Видео дня: полуторачасовое ASMR-видео из окна вагона поезда Нижний Новгород — Санкт-Петербург

Это видео — попытка запечатлеть медитативную атмосферу путешествия на поездах.

«Во время съемки мы с командой Dope Films (прим.ред. — номинанты премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Владимир Лутаенко и Сергей Жигалов) находились в соседнем купе и время от времени отбивались от проводников, которые пытались проникнуть в купе. На самом деле в видео многое вырезано и аккуратно склеено, потому что записать все чисто было бы возможно только при условии выкупа целого вагона. Чай на столе за время поездки действительно остыл», — отмечает автор видео Егор Лоскутов.

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Фото: кадр из видео « Поездка на поезде зимой»