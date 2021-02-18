Главный архитектор Нижнего в 90–е: в Доме архитектора пройдет круглый стол об Александре Харитонове

Организаторы вечера подготовили программу к юбилею архитектора — с видеорядом и живыми воспоминания о жизни и творчестве Александра Харитонова.

«Мы приглашаем не только тех, кто знал архитектора лично, но и тех, кого интересует живая история нижегородской архитектуры, а также тех, кто только ищет свой путь в профессии», — говорится в сообщении.

Круглый стол пройдет в 18:30.

Напоминаем, каждый четверг в течение 2021 года в Доме Архитектора будут проводить встречи, лекции, прогулки, мастер-классы и дискуссии с представителями индустрии. Тема этого сезона — «Город и человек/архитектура и чувства».

С предварительной программой на 2021 год можно познакомиться, перейдя по ссылке.

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