Дом архитектора открыл сезон архитектурных событий на 2021 год

Участники встреч смогут познакомиться с архитекторами, задать им волнующие вопросы, узнать о новых проектах и погрузиться в другие темы, связанные с развитием города.

С предварительной программой на 2021 год можно познакомиться, перейдя по ссылке.







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Фото: book–hall