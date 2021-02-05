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Дом архитектора открыл сезон архитектурных событий на 2021 год

Каждый четверг в течении 2021 года в Доме Архитектора будут проводить встречи, лекции, прогулки, мастер-классы и дискуссии с представителями индустрии. Тема этого сезона — «Город и человек/архитектура и чувства».

 

Участники встреч смогут познакомиться с архитекторами, задать им волнующие вопросы, узнать о новых проектах и погрузиться в другие темы, связанные с развитием города.

С предварительной программой на 2021 год можно познакомиться, перейдя по ссылке.



 

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Фото: book–hall

 

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