Дом архитектора открыл сезон архитектурных событий на 2021 год

Каждый четверг в течении 2021 года в Доме Архитектора будут проводить встречи, лекции, прогулки, мастер-классы и дискуссии с представителями индустрии. Тема этого сезона — «Город и человек/архитектура и чувства».
Участники встреч смогут познакомиться с архитекторами, задать им волнующие вопросы, узнать о новых проектах и погрузиться в другие темы, связанные с развитием города.
С предварительной программой на 2021 год можно познакомиться, перейдя по ссылке.
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Фото: book–hall
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