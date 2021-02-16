Путешественник Валентин Ефремов готовит экспедицию «На край земли Русской»

Сотрудники НГЛУ вместе с путешественником и лауреатом премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Валентином Ефремовым готовят совместную научно-гуманитарную экспедицию «На край земли Русской».
Экспедиция проводится под эгидой празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Участники путешествия пройдут на машинах через всю Россию, до одной из крайних восточных точек — поселка Эгвекинот (залив Креста — Чукотка). Установят там колокол в честь 800-летия города, заложат капсулу времени с посланием, установят флаг города Нижнего Новгорода и устроят салют на самых дальних рубежах России.
Интервью путешественника Валентина Ефремова, который уже дважды вошел в книгу рекордов Гиннесса за свои уникальные полеты на воздушном шаре, можно прочитать, перейдя по ссылке.
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