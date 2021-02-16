В Нижнем Новгороде увеличится время бесплатного пользования платными парковками

Директор департамента транспорта Нижегородской области Виталий Ковалев сообщил, что в регионе установлено время бесплатной работы платных парковок в будни с 21:00 до 8:00. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении этого времени на час, то есть с 20:00 до 8:00.

Кроме того, обсуждается включение многодетных семей в льготные категории.

Ранее сообщалось о появлении перехватывающих парковок на 2400 автомобилей в Нижнем Новгороде в районах крупных транспортных узлов. Водители смогут оставлять свои машины и пересаживаться на общественный транспорт.





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Фото: pexels