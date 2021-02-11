В Нижнем Новгороде создадут пять перехватывающих парковок

В настоящий момент в городе уже есть две перехватывающие парковки. Одна — у станции метро Комсомольская, а вторая — в микрорайоне Щербинки–2.

Новые перехватывающие парковки планируют создать около метро «Парк Культуры» на 300 мест, на улице Сергея Акимова на 800 мест, около площади Сенной на 400 мест, у станции «Варя» на 400 мест, около дома № 12 на Казанском шоссе на 300 мест и на других площадках.







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Фото: pixabay