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Нижегородское издание Koza.Press прекращает свою работу

Дочь погибшей журналистки Ирины Славиной сообщила на своей странице в Facebook о закрытии издания Koza.Press.

 

«Знаю, что мое решение станет для многих полной неожиданностью. Я готова к разным реакциям и потому не буду закрывать комментарии к этому посту. В завершение я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал «Козу» эти очень непростых четыре месяца», — сообщила Маргарита Мурахтаева.

Ранее Алексей Пивоваров приезжал в Нижний Новгород, чтобы снять выпуск для своего канала «Редакция» о трагической смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной.

 

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