На Youtube–канале «Редакция» вышел фильм об Ирине Славиной

Главный редактор издания «KozaPress» Ирина Славина 2 октября этого года совершила акт самосожжения возле здания нижегородского МВД. От полученных ожогов она скончалась на месте. Незадолго до случившегося журналист написала на своей странице в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». За день до самоубийства в ее квартире проходил обыск — знакомые Ирины утверждают, что этот обыск был далеко не первым ее столкновением с представителями правоохранительных органов, кроме того, они уверены, что Ирина совершила акцию «максимально возможного протеста». Люди по-разному смотрят на случившиеся, находятся и те, кто считают ее психически неуравновешенной.

Алексей Пивоваров выпустил документальный фильм, где дал возможность всем высказать свою точку зрения — в выпуске присутствуют интервью с близкими друзьями и коллегами Ирины, ее адвокатами, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и Алексеем Трифоновым — автором Telegram-канала «Полковник Трифонов».

«В нашем выпуске мы дали высказаться всем, потому что считаем, что эта история не только про Ирину Славину и не только про ее издание «Koza.Press», а про всех нас», — комментирует Пивоваров.

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