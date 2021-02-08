В Нижнем Новгороде благоустроят двор усадьбы Рукавишниковых

Двор усадьбы Рукавишниковых благоустроят в рамках проекта «Музейная набережная». По словам архитектора Сергея Туманина, проект согласован и сейчас находится на начальной стадии подготовки к строительству.
Эксперт рассказал, что в рамках проекта «Музейная набережная» дворик разделят на несколько зон, установят сцену, скамейки и обновят освещение. Также на территории дворика появится кафе, которое будет находиться в беседке.
Ранее сообщалось о завершении реставрационных работ здания бывшей фабрики «Маяк» к августу 2021 года.
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Фото: agentika.com
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