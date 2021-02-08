В Нижнем Новгороде благоустроят двор усадьбы Рукавишниковых

Эксперт рассказал, что в рамках проекта «Музейная набережная» дворик разделят на несколько зон, установят сцену, скамейки и обновят освещение. Также на территории дворика появится кафе, которое будет находиться в беседке.

Ранее сообщалось о завершении реставрационных работ здания бывшей фабрики «Маяк» к августу 2021 года.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: agentika.com