Реставрация здания бывшей фабрики «Маяк» завершится в августе

Реставрация комплекса банка Рукавишниковых на Нижне-Волжской набережной, где раньше располагалась швейная фабрика «Маяк», началась еще прошлым летом. К 800–летию города здание восстановят и сделают там арт-кластер, который объединит всю творческую силу города.

Работы по благоустройству предполагают — укрепление стен здания, реставрацию фасада, в том числе восстановление утраченных элементов. В настоящий момент уже установлены леса и создан тепловой контур. Стоимость работ — 42,8 миллионов рублей.





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Фото: Нижний800