Нижегородская команда выиграла малый Кубок Москвы КВН

Кубок Москвы разделили на 5 блоков — «Холодные города 4к» выступали в «Оригинальном жанре», а «Росы» в блоке «Приглашены в сезон Высшей лиги 2021». В своем блоке «Росы» выиграли и получили малый кубок Москвы. Теперь участников команды ждет Сочинский фестиваль и подготовка к первой съемке Высшей лиги.

В состав звездного жюри вошли: Евгений Донских, Сангаджи Тарабаев, Михаил Гуликов и Александр Александрович Масляков.

Ранее сообщалось о победе нижегородского стендапера в шоу «Слабое звено».

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Фото: архив организаторов