Нижегородская команда выиграла малый Кубок Москвы КВН

7 февраля нижегородская команда «Росы» выиграла малый Кубок Москвы КВН. Нижегородскую область представили сразу две команды: «Росы» и «Холодные города 4к».
Кубок Москвы разделили на 5 блоков — «Холодные города 4к» выступали в «Оригинальном жанре», а «Росы» в блоке «Приглашены в сезон Высшей лиги 2021». В своем блоке «Росы» выиграли и получили малый кубок Москвы. Теперь участников команды ждет Сочинский фестиваль и подготовка к первой съемке Высшей лиги.
В состав звездного жюри вошли: Евгений Донских, Сангаджи Тарабаев, Михаил Гуликов и Александр Александрович Масляков.
Ранее сообщалось о победе нижегородского стендапера в шоу «Слабое звено».
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Фото: архив организаторов
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