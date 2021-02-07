Нижегородский стендап-комик победил в шоу «Слабое звено»

Восемь стендап-комиков принимали участие в выпуске шоу «Слабое звено», трое из них представляли Нижний Новгород. Финалистами шоу стали нижегородцы — Руслан Халитов и Дмитрий Гаврилов.

Стендаперы показали хорошие результаты в финальном туре, но последний вопрос про «Богемскую рапсодию» позволил Руслану Халитову стать победителем шоу.





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Фото: инстаграм Руслана Халитова