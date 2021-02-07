18+
  • Развлечения
  • Искусство

Нижегородский стендап-комик победил в шоу «Слабое звено»

Трое комиков из Нижнего Новгорода участвовали в шоу «Слабое звено» на телеканале «Мир» — Руслан Халитов, Даниил Слободенюк и Дмитрий Гаврилов.

 

Восемь стендап-комиков принимали участие в выпуске шоу «Слабое звено», трое из них представляли Нижний Новгород. Финалистами шоу стали нижегородцы — Руслан Халитов и Дмитрий Гаврилов.

Стендаперы показали хорошие результаты в финальном туре, но последний вопрос про «Богемскую рапсодию» позволил Руслану Халитову стать победителем шоу.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: инстаграм Руслана Халитова

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты