Нижегородский стендап-комик победил в шоу «Слабое звено»

Трое комиков из Нижнего Новгорода участвовали в шоу «Слабое звено» на телеканале «Мир» — Руслан Халитов, Даниил Слободенюк и Дмитрий Гаврилов.
Восемь стендап-комиков принимали участие в выпуске шоу «Слабое звено», трое из них представляли Нижний Новгород. Финалистами шоу стали нижегородцы — Руслан Халитов и Дмитрий Гаврилов.
Стендаперы показали хорошие результаты в финальном туре, но последний вопрос про «Богемскую рапсодию» позволил Руслану Халитову стать победителем шоу.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: инстаграм Руслана Халитова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.