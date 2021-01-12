Главную новогоднюю елку Нижнего Новгорода демонтируют на этой неделе

«Фестиваль «Горьковская елка» закончился 10 января. Планируется, что новогодняя елка на площади Минина и Пожарского будет демонтирована до конца текущей недели», — отметили в Нижегородской администрации.

В начале февраля в городе начнут снимать новогоднее оформление, а полюбившееся жителям города «Звездное небо» на улице Большой Покровской будет радовать нижегородцев до конца зимы.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Горьковская елка» в Нижнем Новгороде пройдет в новом формате.





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Фото: Игорь Иванов.