Фестиваль «Горьковская елка» в Нижнем Новгороде пройдет в новом формате

Губернатор Нижегородской области отметил, что в этом году при разработке концепции особое внимание уделялось безопасности людей.

«Гостей фестиваля ждет «Дорога новогоднего чуда» — безопасный и увлекательный формат празднования. Мы предусмотрели, чтобы жители не задерживались на одном месте и могли соблюдать социальную дистанцию. Прежде всего это рассчитано на формат семейной прогулки», — сообщил Глеб Никитин.

Праздничная программа начнется с улицы Большой Покровской — нижегородцев ждут четыре праздничные площадки: «Волшебный шкаф» — возле кинотеатра «Октябрь», «Деревня фьеков» — в садике рядом с филологическим факультетом ННГУ им. Н.И. Лобачевского, «Пряничный домик» — возле Нижегородского государственного академического театра кукол и «Машина Дедушки Мороза» — на месте памятного фрагмента старых трамвайных путей. Посетить территории праздника на Большой Покровской можно будет с 25 декабря до 10 января.

«Еще одно новшество этого года — интерактивные стенды, где аниматоры будут общаться с прохожими в видеоформате в прямом эфире», — рассказал Глеб Никитин.

Завершится «Дорога новогоднего чуда» на площади Минина и Пожарского, где под защитным куполом будут ждать главные герои праздника — Дед Мороз и Снегурочка. Для жителей города площадка будет доступна с 30 декабря до 10 января с 12.00 до 22.00.





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Фото: Роман Бородин.