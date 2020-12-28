Нижегородская елка попала в рейтинг лучших новогодних елок страны

Аналитики сервиса Superjob провели опрос — жители страны оценили главные новогодние елки своих городов. 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 700 жителей других городов приняли участие в опросе.

Главная новогодняя ель города больше всего нравится жителям Уфы, меньше всего — Санкт-Петербурга. Нижний Новгород занял в рейтинге пятое место — 59% жителей оценили положительно главную городскую ель.

Ранее сообщалось, что в Нижнем открылись елочные базары. Нижегородцы смогут купить живые ели, новогодние украшения и хвойный лапник до 31 декабря.





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Фото: Духник Никита.