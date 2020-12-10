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Елочные базары откроются в Нижнем Новгороде

Сегодня, 10 декабря, в городе откроются елочные базары. Нижегородцы смогут купить живые ели, новогодние украшения и хвойный лапник до 31 декабря.

 

Елочные базары будут работать с 10 по 31 декабря. Палатки разместят на открытых пространствах и рядом с торговыми центрами:

  • Автозаводский район — улица Маковского, 17 (за рынком «Мончегорский»), улица Космическая, 58а, Южное Шоссе, 35 (у «Перекрестка»), улица Плотникова, 4а (у автостоянки), улица Львовская, 7 (торговые ряды)
  • Ленинский район — выход со станции метро «Пролетарская» и «Двигатель революции», улица Академика Баха, 13
  • Московский район — улица Березовская дом 1 и 81, улица Чаадаева, 28 и улица Бурнаковская, 52а
  • Нижегородский район — улица Костина, 13 (у входа в Средной рынок)
  • Приокский район — улица Маршала Жукова, 7 (около рынка «Приокский»)
  • Советский район — улица Ванеева (у остановки «Бориса Панина») и улица Генерала Ивлиева (около диспетчерского пункта «Кузнечиха-2»)
  • Канавинский район — улица Карла Маркса, 8а
  • Сормовский район — проспект Кораблестроителей, 22б


 

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Фото: елкизеленые.рф

 

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