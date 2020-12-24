Литературное кафе «Безухов» запустило чат–бот

Новую программу от литературного кафе «Безухов» можно загрузить перейдя по ссылке или отсканировав QR-cod. Чат–бот поможет быстро найти нужную информацию и уточнить волнующие вопросы. Кроме того, в чат-боте есть предложение по скидкам и планируется внедрение викторин в игровом формате.

Ранее сообщалось, что нижегородские рестораторы запускают благотворительный проект «Самое время сказать спасибо».

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Фото: группа заведения «ВКонтакте».