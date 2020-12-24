Литературное кафе «Безухов» запустило чат–бот

Команда «Безухова» запустила чат–бот ресторана — в любом удобном мессенджере теперь можно забронировать столик, заказать доставку и уточнить волнующие вопросы без звонка в заведение.
Новую программу от литературного кафе «Безухов» можно загрузить перейдя по ссылке или отсканировав QR-cod. Чат–бот поможет быстро найти нужную информацию и уточнить волнующие вопросы. Кроме того, в чат-боте есть предложение по скидкам и планируется внедрение викторин в игровом формате.
Ранее сообщалось, что нижегородские рестораторы запускают благотворительный проект «Самое время сказать спасибо».
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Фото: группа заведения «ВКонтакте».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.