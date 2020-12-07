Нижегородские рестораторы запускают благотворительный проект «Самое время сказать спасибо»

В акции участвуют 22 медицинских учреждения города — с покупки любой чашки кофе 30 рублей поступят в фонд для приобретения кофемашин и свежеобжаренного кофе в больницы, которые борются с COVID-19. Кроме того, при отсутствии возможности посетить рестораны, на сайте времяблагодарности.рф можно оставить символический вклад в общий подарок.

«В участвующих заведениях врачи сейчас обеспечены средствами защиты, оборудованием и лекарствами, мы можем помочь им организовать комфорт в зеленой зоне, чтобы они за короткий перерыв могли восполнить силы и оберегать Нижегородцев!», — поделились рестораторы.

Акция пройдет с 7 декабря 2020 по 31 января 2021.

«Наша цель - объединить рестораны и наших многочисленных гостей для общего доброго дела - поблагодарить врачей. Они сплотились ради нас - мы сплотимся ради них», — сообщают организаторы проекта.

С полным списком участвующих медицинских учреждений и ресторанов города можно ознакомиться перейдя по ссылке.

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