В Нижегородской области изменился график работы Шуховской башни

Сегодня, 23 декабря, расписание работы Шуховской башни изменится. До 30 декабря по будням площадка вокруг башни на Оке будет работать с 8:00 до 21:00, в пятницу, субботу, воскресенье — с 8:00 до 00:00. В предпраздничную неделю подсветка башни включаться не будет.

31 декабря нижегородцам представят обновленную световую программу, которая начнет работать с 18:00 и будет радовать жителей региона до 04:00 1 января. Все новогодние праздники площадка будет открыта для посетителей каждый день с 8:00 до 00:00, а подсветка будет работать с 18:00 до 00:00.

После 11 января работа башни вернется к обычному режиму.

Ранее сообщалось, что 128-метровую башню на Оке торжественно открыли после реконструкции, которую проводили к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.





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Фото: Игорь Иванов.