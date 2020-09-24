128-метровую башню на Оке торжественно открыли после реконструкции, которую проводили к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.
Шуховскую башню открыли после реконструкции
Торжественное открытие Шуховской башни на Оке прошло 23 сентября в Дзержинске.
128-метровой башню реконструировали в несколько этапов:
- воссоздали утраченные фрагменты основания башни и укрепили береговою линию Оки;
- благоустроили близлежащую территорию и построили прогулочною набережную;
- провели антикоррозийную обработку металлических конструкций;
- установили динамическую подсветку башни — около 23 тысяч светодиодов.
«Это уникальный памятник русского архитектурного авангарда, рекомендованный на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказал Глеб Никитин.
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Фото: https://www.instagram.com/gonzo_070/
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