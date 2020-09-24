Шуховскую башню открыли после реконструкции

Торжественное открытие Шуховской башни на Оке прошло 23 сентября в Дзержинске.

128-метровой башню реконструировали в несколько этапов:

воссоздали утраченные фрагменты основания башни и укрепили береговою линию Оки;

благоустроили близлежащую территорию и построили прогулочною набережную;

провели антикоррозийную обработку металлических конструкций;

установили динамическую подсветку башни — около 23 тысяч светодиодов.

«Это уникальный памятник русского архитектурного авангарда, рекомендованный на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказал Глеб Никитин.

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Фото: https://www.instagram.com/gonzo_070/