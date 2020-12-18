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В Нижнем Новгороде маршрут новогодних трамваев можно отследить на онлайн–карте

В начале недели новогодние трамваи начали курсировать по дорогам города. Теперь их маршрут можно отследить на онлайн–карте — они отмечены особым значком фиолетового цвета.

 

На городских маршрутах новогодние трамваи можно встретить только во второй половине дня. Курсируют они по 4 маршрутам:

  • №2 — «Городское кольцо»
  • №3 — Московский вокзал — Парк «Дубки»
  • №6 — Московский вокзал — Центр Сормова
  • №8 — улица Игарская — поселок Гнилицы

Онлайн–карта со специальными значками новогодних трамваев здесь.

 

Ранее сообщалось, что по Нижнему Новгороду начнут курсировать новогодние трамваи. Снаружи вагоны украсят светящейся иллюминацией, а внутри — мишурой, винтажными украшениями и гирляндой.

 

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Фото: МП «Нижегородэлектротранс».

 

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