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По Нижнему Новгороду начнут курсировать новогодние трамваи

В начале следующей недели на улицы города выйдут новогодние трамваи. Снаружи вагоны украсят светящейся иллюминацией, а внутри — мишурой, винтажными украшениями и гирляндой. Акция проводится в Нижнем Новгороде четвертый год подряд.

 

Презентация новогодних трамваев пройдет 14 декабря в 19:00 на Комсомольской площади. Акция продлится до 10 января.

Они будут курсировать по 4 маршрутам:

  • №2 — «Городское кольцо»
  • №3 — Московский вокзал — Парк «Дубки»
  • №6 — Московский вокзал — Центр Сормова
  • №8 — улица Игарская — поселок Гнилицы.


 

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Фото: TramNN.

 

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