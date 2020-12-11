По Нижнему Новгороду начнут курсировать новогодние трамваи

В начале следующей недели на улицы города выйдут новогодние трамваи. Снаружи вагоны украсят светящейся иллюминацией, а внутри — мишурой, винтажными украшениями и гирляндой. Акция проводится в Нижнем Новгороде четвертый год подряд.
Презентация новогодних трамваев пройдет 14 декабря в 19:00 на Комсомольской площади. Акция продлится до 10 января.
Они будут курсировать по 4 маршрутам:
- №2 — «Городское кольцо»
- №3 — Московский вокзал — Парк «Дубки»
- №6 — Московский вокзал — Центр Сормова
- №8 — улица Игарская — поселок Гнилицы.
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Фото: TramNN.
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