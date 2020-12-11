По Нижнему Новгороду начнут курсировать новогодние трамваи

Презентация новогодних трамваев пройдет 14 декабря в 19:00 на Комсомольской площади. Акция продлится до 10 января.

Они будут курсировать по 4 маршрутам:

№2 — «Городское кольцо»

№3 — Московский вокзал — Парк «Дубки»

№6 — Московский вокзал — Центр Сормова

№8 — улица Игарская — поселок Гнилицы.





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Фото: TramNN.