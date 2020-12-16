Нижегородцам представят проект благоустройства территории Стрелки

21 декабря в 18:30 команда ИРГСНО на своем Youtube–канале представит нижегородцам концепцию развития территории Стрелки и ответит на вопросы зрителей прямого эфира.
Концепция благоустройства Стрелки разработана командой ИРГСНО совместно со студентами-архитекторами. Основная идея проекта – открыть территорию Стрелки для свободного посещения и создать инфраструктуру для всесезонного отдыха и проведения культурных событий.
Ключевые проектные решения:
- в пространстве перед пакгаузами создать сезонные развлечения: летом — концертную площадку, зимой — каток
- на месте существовавших когда-то бетонных пакгаузов создать оформленное пространство для размещения арт-объектов и мест отдыха
- мыс с надписью «Стрелка» предлагается оформить в виде амфитеатра
- площадки сбоку от пакгаузов использовать для временных экспозиций, а рядом разместить реплику Шуховской башни
Кроме того, участники обсуждения предложили установить информационные стенды, обозначить входные группы, создать структурированные цепи пешеходных дорожек, а также проработать связь территории вокруг Стрелки с верхней частью города.
21 декабря в 18:30 состоится публичная онлайн-презентация концепции благоустройства на ютуб-канале ИРГСНО.
Ранее сообщалось, что новая концепция пакгаузов на Стрелке стала объектом спора.
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Фото: сообщество ИРГСНО «ВКонтакте».
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