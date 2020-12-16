Нижегородцам представят проект благоустройства территории Стрелки

Концепция благоустройства Стрелки разработана командой ИРГСНО совместно со студентами-архитекторами. Основная идея проекта – открыть территорию Стрелки для свободного посещения и создать инфраструктуру для всесезонного отдыха и проведения культурных событий.

Ключевые проектные решения:

в пространстве перед пакгаузами создать сезонные развлечения: летом — концертную площадку, зимой — каток

на месте существовавших когда-то бетонных пакгаузов создать оформленное пространство для размещения арт-объектов и мест отдыха

мыс с надписью «Стрелка» предлагается оформить в виде амфитеатра

площадки сбоку от пакгаузов использовать для временных экспозиций, а рядом разместить реплику Шуховской башни

Кроме того, участники обсуждения предложили установить информационные стенды, обозначить входные группы, создать структурированные цепи пешеходных дорожек, а также проработать связь территории вокруг Стрелки с верхней частью города.

21 декабря в 18:30 состоится публичная онлайн-презентация концепции благоустройства на ютуб-канале ИРГСНО.

Ранее сообщалось, что новая концепция пакгаузов на Стрелке стала объектом спора.

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Фото: сообщество ИРГСНО «ВКонтакте».