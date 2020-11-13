В Нижнем Новгороде установили табличку с указанием расстояния до Перевала Дятлова

Табличка, указывающая расстояние до перевала Дятлова, появилась на Нижне-Волжской набережной. Под табличкой размещен QR-код, который ведет на страницу с экскурсом в историю главной загадки СССР — как дятловцы готовились к походу, сколько километров они преодолели и в какой момент отклонились от маршрута. Материал познакомит жителей города с подробной информацией о происшествии и напомнит о нем тем, кто уже знаком с делом дятловцев.

Ранее сообщалось, что этой осенью на ТНТ выйдет сериал «Перевал Дятлова», посвященный гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области.

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Фото: архив организаторов.